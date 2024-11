Lula fará ‘sanção rápida’ e enviará novo projeto para bloquear emendas conforme acordo, diz Padilha

O ministro pontuou que, até esta sexta-feira, 22, não houve sugestão de veto pelas pastas. “Tem uma coisa muito importante que foi aprovado que era exatamente adequar o crescimento de despesa das emendas ao nosso arcabouço fiscal, que é o esforço do governo para todos os itens”, celebrou.

Apesar de enaltecer avanços, o ministro evitou classificar que a gestão federal ficou satisfeita com o texto aprovado. “A gente respeita o que foi construído. Às vezes, é mais importante do que aquilo que as pessoas consideram ideal, é a construção de um acordo do possível.”

Padilha comentou que o envio da proposta separada para estabelecer um bloqueio de 15% proporcional ao bloqueio das despesas discricionárias do Executivo já foi alinhado com os líderes no Congresso.