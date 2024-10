Paraná Pesquisa em São José do Rio Preto: Candido tem 58,7% e Itamar aparece com 31%

Com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Candido deixou para trás dois políticos experientes: Itamar e Valdomiro Lopes (PSB). Estreante na disputa pelo Executivo municipal, o militar obteve 40,46% dos votos válidos no primeiro turno das eleições.

Pesquisas eleitorais divulgadas na véspera do pleito apontavam para um segundo turno entre Itamar e Valdomiro. Porém, o pessebista ficou de fora da disputa, com 21,86% dos votos. Já Itamar, que obteve 25,68%, terá seu nome nas urnas no próximo dia 27.