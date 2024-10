Paraná Pesquisas em SP: Nunes lidera em todas as faixas etárias contra Boulos; veja dados

O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) aparece à frente de Guilherme Boulos (PSOL) em todas as faixas etárias do eleitorado da cidade de São Paulo, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta, 10. A maior vantagem do emedebista ante o deputado federal está entre quem tem de 25 a 34 anos, com 16,8 pontos porcentuais na dianteira. O candidato do MDB também lidera entre homens e mulheres e em todas as escolaridades levantadas na pesquisa.

A menor margem positiva para Nunes está entre os mais jovens, de 16 a 24 anos. Nesse grupo, o prefeito acumula 46,2% das intenções contra 43,8% de Boulos. Entre quem tem de 25 a 34 anos, o candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PL) surge com 54,2% ante 37,4% do postulante apoiado pelo presidente Lula (PT). Dos que tem de 35 a 44 anos, 53,8% preferem Nunes, enquanto 39,2% tem Boulos como preferência.

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), candidatos em São Paulo Foto: Alex Silva/Estadão e Taba Benedicto/ Estadão

PUBLICIDADE Entre as pessoas que têm de 45 a 49 anos, o atual prefeito soma 52,4% ante 39% do deputado federal. Já para quem tem 60 ou mais, o emedebista é o preferido de 54,1%, enquanto 37,9% devem votar no psolista no segundo turno. O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.200 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 7 e 9 de outubro. A margem de erro do levantamento é de 2,9 pontos porcentuais para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-08049/2024.

Além disso, entre os homens, Nunes tem 51,1% de preferência ante 41,5% contra Boulos. Neste grupo, 2,7% estão indecisos e 4,7% diz que não votará em nenhum, em branco ou nulo. No eleitorado feminino, o emedebista tem 54,2% de intenção de voto. O psolista acumula 36,9%. As eleitoras indecisas chegam a 4%, enquanto as que disseram que não votariam em nenhum, anulariam o voto ou votarão em branco, são 4,9%

Já em escolaridade, dentro do grupo que concluiu o Ensino Fundamental, 50,3% diz preferir Ricardo Nunes, e 41,3%, Guilherme Boulos. Para o Ensino Médio, as intenções de voto são de 55,2% e 35,7%, respectivamente. Por sua vez, entre os que disseram ter concluído o Ensino Superior, são 52,1% os que votarão no atual prefeito e 40,7% dos que devem votar no deputado federal.

No cenário estimulado, Nunes tem 52,8% ante 39% de Boulos

No cenário geral estimulado do Paraná Pesquisas, Nunes teria hoje 52,8% dos votos totais, contra 39% de Boulos. Segundo o instituto, outros 4,8% votariam em branco ou nulo, enquanto 3,4% não souberam ou não responderam.

Publicidade

No levantamento anterior, realizado antes do primeiro turno, em 4 de outubro, o atual prefeito tinha 50,6% das intenções de voto. Já o deputado federal acumulava 35,3%. Os que estavam indecisos, somados aos que votariam em branco ou nulo, chegavam a 14,1%.

Na pesquisa espontânea, quando o nome dos candidatos não é apresentado o eleitor, Ricardo Nunes registrou 35,3%. Já Boulos pontuou com 29%. Os que não souberam ou não responderam são 25,3%. Os que disseram que vão votar em branco, nulo ou que não votarão em ninguém são 7,8%. Ainda houve 2,7% que citaram outros nomes que não estão na disputa.

De acordo com o Paraná Pesquisas, Nunes tem potencial de voto maior e menor rejeição. O prefeito “com certeza” receberia o voto de 37% dos eleitores, enquanto 28,8% dizem que poderiam votar nela e 33,1% apontam que não escolheriam ele de jeito nenhum. No caso de Boulos, são 31,7% os que votariam nele com certeza, 18,1% os que poderiam votar e 48,1% os que não votariam e jeito nenhum.