Paulo Coelho diz que empenho por campanha de Lula não valeu a pena: ‘Novo mandato está patético’

Apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o escritor Paulo Coelho disse que se arrepende de ter se empenhado na campanha do petista em 2022 e afirmou que seu mandato à frente do governo federal está “patético”. Em manifestação no Twitter, Coelho argumentou que as altercações de Lula com o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) e as críticas ao Banco Central não são sinais de uma boa gestão.

“Décadas apoiando @LulaOficial, noto que seu novo mandato está patético. Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do BC, etc. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi leitores (faz parte) mas não estou vendo meu voto ter valido a pena”, escreveu neste domingo, 26 de março.

Na última semana, Lula se envolveu em uma série de polêmicas após ter dito que pensava em se vingar de Moro quando esteve preso. O petista também desacreditou uma operação da Polícia Federal para desarticular um plano do Primeiro Comando da Capital (PCC) contra o ex-juiz da Lava Jato e disse que as suspeitas são uma “armação”.

Em menos de três meses de governo, Lula acumula uma série de falas distorcidas e contestadas que renderam acusações de adversários e críticas até entre aliados. As declarações ocorrem no momento em que o petista ainda patina para formar uma base de apoio no Congresso e não conseguiu emplacar uma marca na agenda do governo.

O petista também lidera uma cruzada contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Lula questiona a política adotada pela autoridade monetária, pressionando pela redução dos juros e motivando aliados a fazerem críticas públicas.

Esta não é a primeira vez que Paulo Coelho critica a comunicação de Lula. Em maio de 2022, Coelho afirmou que “incontingência verbal” de Lula poderia levar à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, o escritor cobrava uma reformulação da comunicação do petista e maior investimento nas redes sociais.

Coelho é membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) e é um dos escritores brasileiros mais conhecidos internacionalmente. Autor de obras best-sellers como O Alquimista, O Diário de um Mago e 11 Minutos, ele vendeu mais de 320 milhões de livros, com tradução para cerca de 83 idiomas.