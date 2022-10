PE: Marília Arraes e Raquel Lyra disputam o Governo de Pernambuco no segundo turno

Marília Arraes, do Solidariedade, e Raquel Lyra, do PSDB, vão disputar o governo de Pernambuco (PE) no segundo turno das eleições 2022. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), confirmou o resultado matematicamente às 21h18 deste domingo (02).

Considerando o porcentual de votos registrados nas eleições de 2022, nenhuma das candidatas obteve votos válidos suficientes para decidir a eleição no primeiro turno e conquistar o cargo com ampla vantagem.

Marília Arraes, do PT, disputa o segundo turno em Pernambuco Foto: Gustavo Bezerra

Marília X Raquel

Com 100% das urnas apuradas, a representante do Solidariedade recebeu 1.175.530 votos, o que representa 23,97% dos votos válidos. Já a representante tucana nas eleições de 2022 de Pernambuco conquistou 1.009.538 votos - o que soma 20,58%.

Continua após a publicidade

Morte do marido de Raquel Lyra

O nome da advogada de 43 anos se tornou um dos mais comentados da manhã deste domingo (02) após o falecimento de seu marido, Fernando Lucena, de 44 anos. O marido da candidata do PSB sofreu um infarto fulminante na madrugada do primeiro turno das eleições estaduais.