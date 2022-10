Teresa Leitão, do PT, é eleita senadora por Pernambuco

Com 100% das urnas apuradas, Teresa Leitão, do Partido dos Trabalhadores (PT), foi eleita ao Senado por Pernambuco (PE) neste domingo (02), com 46,12% dos votos válidos.

Segundo turno para governo de Pernambuco PE: Marília Arraes e Raquel Lyra disputam o Governo de Pernambuco no segundo turno

A petista, que recebeu 2.061.225 votos, concorria com Gilson Machado, do Partido Liberal (PL), que totalizou 29,55% dos votos. Embora o aliado de Jair Bolsonaro (PL), que disputa a Presidência da República com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições 2022, neste ano Pernambuco elege somente uma vaga no Senado Federal.

Veja o resultado das eleições 2022: apuração por Estado e cidade

Estreia de Teresa no Senado

Com 70 anos, Teresa é deputada federal desde 2003 e estreará no Senado representando Pernambuco no ano que vem. Com uma longa jornada na vida pública, além de professora, a política é pedagoga e sindicalista.

Continua após a publicidade