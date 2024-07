Prefeito do Rio sanciona Dia do Conservadorismo em 10 de março

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), sancionou a lei que cria o Dia do Conservadorismo no calendário municipal, a ser celebrado no dia 10 de março. O texto foi publicado no diário oficial desta quinta-feira, 11, e havia sido aprovado de forma simbólica pela Câmara Municipal em junho.

O projeto, de autoria dos vereadores Alexandre Isquierdo (União Brasil), Carlos Bolsonaro (PL), Felipe Michel (PP), Rogério Amorim e Zico (PSD), “tem como objetivo rememorar princípios caros ao conservadorismo, como a família, a religião, a ordem e a liberdade”, diz o texto.

Eduardo Paes (DEM), prefeito do Rio,rebateu provocação do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) no Twitter. Foto: Marcos de Paula/Estadão e Dida Sampaio/Estadão

Para os autores, o conservadorismo é uma reação ao globalismo e contraposição à agenda progressista, com foco na “continuidade e estabilidade das instituições, opondo-se a qualquer tipo de movimento que provoque ruptura radical da ordem estabelecida”.