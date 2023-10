Pesquisa Quaest: aprovação de Lula recua e passa para 54%; economia e viagens são pontos negativos

Lula diz que ‘dificilmente’ cumprirá meta de déficit zero em 2024: ‘O mercado é ganancioso demais’

Presidente afirmou que rombo nas contas públicas pode ficar entre 0,25% a 0,5% do PIB; em café com jornalistas, ele também justificou acordo com PP e Republicanos, partidos do Centrão, sob o argumento de que essas legendas ‘têm mais de 100 votos’