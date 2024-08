Atlas: Igor Normando tem 38,7%, Éder Mauro 36,9% e Edmilson Rodrigues 16,4% em Belém

Igor Normando (MDB) e Éder Mauro (PL) são os favoritos na disputa pela prefeitura de Belém, no Pará, informa pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 15. Normando, que é deputado estadual e aliado do governador Helder Barbalho, aparece com 38,7% dos votos válidos, tecnicamente empatado com o deputado federal bolsonarista Mauro, que tem 36,9%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

O atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), aparece com 16,4% em um cenário de disputa eleitoral entre nove candidatos –ou seja, nem chegaria ao segundo turno se o pleito fosse realizado hoje.

Disputa pela Prefeitura de Belém tem batalha acirrada entre Igor Normando e Éder Mauro Foto: Reprodução via Google Street View

O quarto colocado é o deputado estadual Thiago Araújo (Republicanos), com 3,6% dos votos válidos, à frente do radialista Jefferson Lima (Podemos), que tem 1,2%. Na sequência vêm o delegado Everaldo Eguchi (PRTB), com 1,1%, a jornalista e militante Wellingta Macêdo (PSTU), com 1%, o professor Ítalo Abati (Novo), com 0,8%, e a guarda portuária Raquel Brício (UP), com 0,3%.

Cenários de segundo turno

PUBLICIDADE O AtlasIntel também pesquisou cenários de segundo turno. Num confronto entre Normando e Éder Mauro, o emedebista venceria com 49.8%,11,7 pontos percentuais à frente do candidato do PL, que ficaria com 38,1% dos votos. Numa eventual segunda etapa entre o atual prefeito de Belém e o deputado federal bolsonarista, Edmilson Rodrigues venceria com 43% dos votos --4,9 pontos percentuais à frente de Éder Mauro, que aparece novamente com 38,1%.

Leia também Candidato de Bolsonaro à prefeitura de Belém põe a própria nora como vice na chapa

A pesquisa Atlas também revela que o transporte público é o maior motivo de descontentamento entre os cidadãos de Belém. Dos entrevistados, 71% classificam como péssimo o desempenho da prefeitura na administração das conduções coletivas, seguido pela qualidade da limpeza urbana (66%) e a segurança pública (61%).

O levantamento da AtlasIntel foi realizado a partir de uma amostra de 1.220 respondentes, seguindo padrões demográficos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 7 de agosto por meio de recrutamento digital aleatório (formulário pela internet). O levantamento possui 95% de índice de confiança e está registrado no TSE sob o protocolo PA-02272/2024.