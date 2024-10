Pesquisa Datafolha em Fortaleza: André Fernandes tem 45% e Evandro Leitão, 43% das intenções de voto

Fortaleza é a maior das quatro cidades onde o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, vão se enfrentar no próximo dia 27. Além da capital do Ceará, os embates diretos vão ocorrer em Anápolis (GO), Cuiabá (MT) e Pelotas (RS).

No primeiro turno em Fortaleza, realizado no último dia 6, Fernandes ficou em primeiro após obter 562.305 votos (40,2% dos votos válidos). Leitão conseguiu uma vaga na segunda rodada ao conquistar 480.174 votos (34,3% dos votos válidos).