Pesquisa Genial/Quaest: São Paulo registra empate técnico entre Lula e Bolsonaro

A última pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira, 11, mostra um empate técnico entre ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro no Estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do País. Segundo o levantamento, o petista tem 37% das intenções de voto contra 35% do chefe do Executivo. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, ambos estão tecnicamente empatados.

Em comparação com levantamento anterior, de julho, o desempenho do petista em São Paulo se manteve o mesmo, 37%, enquanto a intenção de voto de Bolsonaro obteve um crescimento real mínimo, pouco acima da margem de erro - no mês passado, o chefe do Executivo tinha registrado 32%.

Diferença entre os adversários era de 5 pontos percentuais em julho, segundo pesquisa Genial/Quaest Foto: Amanda Perobelli/REUTERS e Dida Sampaio/ESTADÃO

Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) aparecem com 7% e 3%, respectivamente. O levantamento também considerou os nomes de Vera Lúcia (PSTU) e Luiz Felipe d’Ávila (Novo), ambos com 1% cada. Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP), Roberto Jefferson (PTB) e Eymael (DC) não pontuaram. Brancos, nulos ou que preferem não votar somam 9%. Indecisos, 6%.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 5 e 8 de agosto e entrevistou, de forma presencial, 2 mil eleitores paulistas. A margem de erro estimada é e 2,4 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE com os seguintes protocolos: SP-02135/2022 e BR-07655/2022.