Eleições 2022: Veja quais pesquisas para presidente serão divulgadas na próxima semana

Ao menos cinco pesquisas de intenção de voto para presidente serão divulgadas esta semana, segundo informações registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o início da tarde desta sexta-feira, 16. Entre esta segunda-feira, 19, e a quarta-feira, 21, serão lançados levantamentos feitos pelos institutos Ipec, Datafolha, Quaest, PoderData, FSB e Paraná Pesquisas.

O TSE determina que empresas registrem pesquisas de intenção de voto com cinco dias de antecedência da data de divulgação. Assim, é possível que novas sondagens sejam cadastradas ainda a tempo da divulgação na semana que vem. Para este levantamento, o Estadão destaca os números de 14 institutos incluídos no cálculo da Média Estadão Dados, que agrega os resultados com metodologia própria, calibrando discrepâncias e apresentando a trajetória consolidada dos primeiros colocados na disputa ao longo dos últimos meses.

Felipe D'Avila, Luiz Inácio Lula da Silva, Simone Tebet, Jair Bolsonaro, Soraya Thronicke e Ciro Gomes participara do primeiro debate presidencial da campanha, no fim de agosto. Foto: Andre Penner/AFP

Veja quando serão divulgadas as pesquisas de intenção de voto para presidente:

Instituto: FSB | Data de divulgação: 19/09/2022 | Contratante: Banco Pactual | Registro: BR-07560/2022 | Período: 16/09/2022 até 18/09/2022

Instituto: Ipec | Data de divulgação: 19/09/2022 | Contratante: Globo | Registro: BR-00073/2022 | Período: 13/09/2022 até 19/09/2022

Instituto: Paraná Pesquisas | Data de divulgação: 20/09/2022 | Contratante: Paraná Pesquisas | Registro: BR-09417/2022| Período: 15/09/2022 até 19/09/2022

Instituto: Poderdata | Data de divulgação: 21/09/2022 | Contratante: Poderdata | Registro: BR-00407/2022 | Período: 18/09/2022 até 20/09/2022

Instituto: Quaest | Data de divulgação: 21/09/2022 | Contratante: Banco Genial | Registro: BR-04459/2022 | Período: 17/09/2022 até 20/09/2022

Unidades federativas

Veja quando serão divulgadas as pesquisas de intenção de votos para governador e senador:

UF: Rio de Janeiro | Cargo: governador e senador | Instituto: Real Time Big Data | Data de divulgação: 19/09/2022 | Contratante: Record | Registro: RJ-06910/2022 | Período: 16/09/2022 até 19/09/2022

UF: Minas Gerais | Cargo: governador e senador | Instituto: Ipec | Data de divulgação: 20/09/2022 | Contratante: Globo | Registro: MG-03406/2022 | Período: 14/09/2022 até 20/09/2022

UF: São Paulo | Cargo: governador e senador | Instituto: Ipec | Data de divulgação: 20/09/2022 | Contratante: Globo | Registro: SP-05582/2022 | Período: 14/09/2022 até 20/09/2022

UF: Distrito Federal | Cargo: governador e senador | Instituto: Ipec | Data de divulgação: 21/09/2022 | Contratante: Globo | Registro: DF-08176/2022 | Período: 15/09/2022 até 21/09/2022