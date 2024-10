Quaest em Belém: Igor Normando tem 43% dos votos válidos, Eder Mauro, 26%, e Edmilson Rodrigues, 13%

BRASÍLIA – A pesquisa do instituto Quaest sobre o cenário eleitoral em Belém divulgada neste sábado, 5, mostra que o candidato Igor Normando (MDB) com 43% das intenções de votos válidos. Ele é seguido pelo deputado federal Eder Mauro (PL), que aparece com 26%. Na terceira colocação está o atual prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), com 13% das intenções de voto.

Thiago Araújo (Republicanos) tem 8%, Jefferson Lima (Podemos), 7%, Delegado Eguchi (PRTB), 2%, e Raquel Brício (UP) marcou 1% . Os candidatos Well (PSTU) e Ítalo Abati (Novo) não pontuaram.

Em Belém: Edmilson Rodrigues (PSOL), Igor Normando (MDB) e Éder Mauro (PL) Foto: @dmilsonpsol, @igornormando e @edermauropa via Instagram

A Quaest ouviu 1.002 eleitores de Belém entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PA- 09205/2024.