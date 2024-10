Pesquisa Quaest em Fortaleza: Fernandes tem 33% dos votos válidos, Leitão, 31%, e Sarto, 19%

BRASÍLIA - Pesquisa do instituto Quaest sobre o cenário eleitoral em Fortaleza divulgada neste sábado, 5, aponta que o deputado federal André Fernandes (PL) e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) devem disputar o segundo turno no próximo dia 27. O candidato do PL tem 33% dos votos válidos, enquanto o petista tem 31%. No segundo pelotão, o atual prefeito José Sarto (PDT) aparece com 19% enquanto o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) registrou 15% na sondagem.

PUBLICIDADE O senador Eduardo Girão (Novo) e o produtor cultural Técio Nunes (PSOL) tem 1% dos votos válidos, cada. Os candidatos Chico Malta (PCB), George Lima (Solidariedade) e José Batista (PSTU) não pontuaram. A Quaest ouviu 1.002 eleitores de Fortaleza entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-2146/2024.

Na pesquisa de intenção de votos totais, onde os votos em branco e nulos não são excluídos do levantamento, Fernandes tem 31% e Leitão, 29%. Em seguida, aparecem Sarto (14%), Wagner (12%), Girão (1%) e Nunes (1%). Indecisos somam 3% e 9% dos eleitores da capital cearense pretendem votar em branco ou nulo.

Na pesquisa espontânea, onde o entrevistado diz o nome de preferência sem ter contato com a lista oficial de candidatos, Fernandes foi citado por 25% e Leitão por 21%. Na sequência, estão listados Sarto (10%), Wagner (7%), Girão (1%) e Nunes (1%). Indecisos somam 30% e 5% dos eleitores de Fortaleza declararam voto em branco ou nulo.

André Fernandes e Evandro Leitão empatam com 43% em eventual segundo turno

Se a votação deste domingo concretizar um segundo turno entre Fernandes e Leitão, os dois estão empatados com 43% das intenções de voto na próxima rodada. Indecisos somam 3% e 11% dos eleitores de Fortaleza pretendem votar em branco ou nulo.

Se Fernandes enfrentar Capitão Wagner, o candidato do PL tem 46%, contra 31% do ex-deputado federal. São 21% os que pretendem votar em branco ou nulo e 2% não sabem qual postulante escolher.

Em hipótese de segundo turno entre Fernandes e Sarto, o deputado federal tem 49% das intenções de voto contra 34% do atual prefeito. Indecisos somam 2% e 15% dos eleitores pretendem votar em branco ou nulo.

Em caso de embate entre Wagner e Leitão, o candidato do PT tem 42% e o do União aparece com 40%, o que configura um empate técnico. O índice de indecisos é de 1% e 17% pretendem votar em branco ou nulo.

Se Leitão enfrentar Sarto, o petista soma 42% das intenções de voto contra 31% do atual prefeito. São 25% os que pretendem votar em branco ou nulo e 2% não sabem qual postulante escolher.

Capitão Wagner também tem vantagem contra Sarto em eventual segundo turno. O candidato do União aparece com 41%, enquanto o postulante do PDT registra 34%. Indecisos somam 2% e 23% dos eleitores votariam em branco ou nulo.