Pesquisa Quaest Macapá: Dr. Furlan tem 86% dos votos válidos, e Paulo Lemos marca 7%

BRASÍLIA - O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), aparece com 86% dos votos válidos na pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 5, e deve vencer a disputa já no primeiro turno. Segundo o instituto, Paulo Lemos (PSOL) tem 7%, Patrícia Ferraz (PSDB), com 5%, e Aline (Republicanos), com 2%, são os únicos a pontuar.

PUBLICIDADE Já Gianfranco (PSTU), Gilvam Borges (Avante), Sharon Braga (Novo) e Jairo Palheta (PCO) amargam 0%. O cálculo dos votos válidos exclui os indecisos e os entrevistados que responderam que votarão em branco ou anularão o voto. O instituto Quaest entrevistou 904 pessoas presencialmente entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, o nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo AP-08395/2024.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, Furlan marca 79%. Lemos tem 4%, Aline, 3%, e Patrícia, 1%. São 13% de indecisos.

Dr. Furlan, prefeito de Macapá (AP) Foto: @dr.furlan via Instagram