Pesquisa Quaest em Recife: João Campos tem 77% dos votos válidos, e Gilson Machado tem 12%

BRASÍLIA – Pesquisa Quaest divulgada na tarde deste sábado, 5, mostra que o prefeito de Recife, João Campos (PSB), mantém o cenário de vantagem ampla e tem 77% dos votos válidos, suficientes para o levar a uma vitória ainda no primeiro turno.

Mais atrás estão o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL), com 12%; o ex-secretário do Turismo de Pernambuco, Daniel Coelho (PSD), com 5% e deputada estadual Dani Portela (PSOL), com 5%.

Técio Teles (Novo) aparece com 1%. Ludmila Outtes (UP), Victor Assis (PCO) e Simone Fontana (PSTU) não pontuaram. O cálculo dos votos válidos exclui os indecisos e os entrevistados que responderam que votarão em branco ou anularão o voto.

João Campos lidera a disputa pela prefeitura de Recife com sobras; Gilson Machado e Daniel Coelho são as outras candidaturas mais competitivas na cidade. Foto: Edson Holanda/PCR, Isac Nóbrega/PR e Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Nos votos totais, há pouca mudança nos votos totais em relação à rodada passada, divulgada na última segunda-feira, 30. O destaque vai para a queda de cinco pontos porcentuais para Campos e o crescimento de cinco pontos para Gilson. O prefeito tem 69% ante 16% do ex-ministro. Portela e Coelho têm os mesmos 5%. Teles tem 1%. Na pesquisa anterior, Campos tinha 75%, seguido por Gilson, com 11%; Coelho e Portela, ambos com 3% e Teles, aparecia com 1%

A Quaest entrevistou 1.602 eleitores de Recife nos dias 4 e 5 de outubro, sexta-feira e este sábado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada com o número PE-09697/2024.