Piauí elege candidatos a prefeito mais velho e mais novo em 2024; diferença de idade é de 66 anos

O Estado do Piauí tem os prefeitos mais velho e mais novo eleitos no pleito de 2024. Coronel Elói (PSD), de 87 anos, foi reeleito em Barro Duro (a cerca de 100 km da capital, Teresina), enquanto Juninho de Marinalva (MDB) foi eleito em Curral Novo do Piauí (483 km distante da capital) aos 21 anos, idade mínima permitida para o cargo. A diferença de idade entre os dois é de 66 anos.

Coronel Elói (PSD), de 87 anos, e Juninho de Marinalva (MDB), de 21, são os prefeitos eleitos mais velho e mais novo do País Foto: coroneleloibarroduro via Instagram

PUBLICIDADE Elói Pereira de Sousa nasceu em 1º de dezembro de 1936 em Barro Duro. É coronel da reserva da Polícia Militar piauiense e advogado. Declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) R$ 1,72 milhão em bens. Essa foi a quarta eleição que disputou no município. Em 2004, se candidatou a prefeito pelo então Partido da Frente Liberal (PFL), mas perdeu a disputa para Chico Pereira (PTB). Já em 2016, filiado ao Partido Social Cristão (PSC), foi eleito vice-prefeito da cidade na chapa de Deusdete (PSB).

Há quatro anos, foi eleito prefeito da cidade; agora, se reelegeu para mais quatro anos no cargo com 2.680 votos (50,01%), apenas 32 a mais que a segunda colocada, Cleia Abreu (MDB). Seu vice é o empresário David do Zé Isaac (PSD), de 39 anos, e sua coligação, “A certeza que o trabalho vai continuar”, é formada por PSB e PSD.

Já Juninho do Marinalva, nascido Edgar Francisco do Nascimento Junior em 1º de setembro de 2003 na cidade de São Paulo, declarou ao TSE ter como ocupação “estudante, bolsista, estagiário e assemelhados” e ter pouco mais de R$ 346,6 mil em bens.

É a primeira vez que ele concorre às eleições, mas vem de família de políticos. Seus tios Erisvaldo Gomes e Junior de Abel já foram prefeitos da cidade.

Juninho foi eleito com quase 100% da votação na sua cidade: ele somou 4.497 votos (99,14%), enquanto seu adversário, Zé Filho (União), recebeu apenas 39. Seu vice é o trabalhador rural Kennedy Lira (MDB), de 29 anos, e sua coligação, “Juntos por um Curral Novo mais forte!” é formada por MDB e PSD.

Publicidade

De acordo com dados do Censo 2022, a população de Barro Duro é de 6.640 pessoas, enquanto Curral Novo do Piauí tem 5.073 habitantes.