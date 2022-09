Planalto erra nome de cidade e marca ida de Bolsonaro a Esteio (RS) no 7 de Setembro

BRASÍLIA - A Presidência da República distribuiu um aviso à imprensa informando que o presidente Jair Bolsonaro irá viajar a cidade gaúcha de Esteio. Na verdade, o presidente já visitou o município do Rio Grande do Sul na semana passada. O comunicado com o nome errado da cidade indicava que, apesar de se dirigir a Esteio, Bolsonaro irá acompanhar solenidade “cívico-militar” na Avenida Atlântica na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

“No dia 07 de setembro de 2022, quarta-feira, às 15h00, está prevista a visita do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, à cidade de Novo Esteio/RS, para participar da “Cerimônia Cívico-Militar em homenagem ao Bicentenário da Independência do Brasil” Local: Avenida Atlântica, na altura da Avenida Rainha Elizabeth, Copacabana- RJ”, diz o comunicado enviado na manhã desta segunda-feira, 5.

O presidente Jair Bolsonaro em carreata em Esteio, Rio Grande do Sul, no dia 2 de setembro. Foto: Reuters

O ato que o Planalto chama de cerimônia “cívico-militar” no Rio de Janeiro foi organizado a pedido do próprio presidente. O local marcado para o evento é o mesmo que apoiadores de Bolsonaro vão realizar uma manifestação a favor da reeleição do presidente e contra instituições e autoridades que são identificadas pelos bolsonaristas como “inimigos”. Entre eles estão o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O presidente chegou a anunciar que em Copacabana seria feito um desfile militar, mas a prefeitura não autorizou. Relatórios de inteligência das Forças Armadas também desaconselharam a realização da parada, como mostrou o Estadão, por conta do risco de radicais promoverem atos de vandalismos expondo os militares que estariam no local.