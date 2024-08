Planalto reúne líderes da Câmara e diz que haverá ‘boa saída’ para emendas

A cúpula do governo reúne representantes do Legislativo para discutir o assunto depois de o Supremo Tribunal Federal suspender parte das emendas e depois de um novo acordo em torno do tema, que desagradou a congressistas, ser delineado.

“Nós vamos construir uma boa saída para esse tema que está em debate junto ao Supremo Tribunal Federal. Já teve uma reunião na semana passada, tem um grupo de diálogo comum que envolve Executivo, Câmara e Senado”, disse Padilha na abertura da reunião. Participam do encontro representantes de 19 bancadas, entre bancadas partidárias e outros grupos da Câmara.