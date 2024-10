Polícia Civil pede perícia em laudo falso apresentado por Marçal para atacar Boulos

A Polícia Civil de São Paulo solicitou com urgência neste sábado, 5, a perícia no laudo médico divulgado pelo candidato a prefeito Pablo Marçal (PRTB) alegando de suposto uso de cocaína por seu adversário Guilherme Boulos (PSOL). A defesa do psolista registrou boletim de ocorrência acusando Marçal de divulgar um documento falso. Uma série de evidências mostra que o documento foi forjado (clique aqui para ler).

De acordo com o delegado responsável pelo 89º DP, na Vila Suzana, William Wong, um inquérito será aberto e depoimentos serão tomados a partir de segunda-feira, 7 —depois, portanto, do primeiro turno das eleições.

Boulos (à esquerda) e Marçal durante o debate promovido por Estadão, Terra e Faap em 14 de agosto Foto: Werther Santana/Estadão

Wong afirmou que, se atestada a falsificação total ou parcial do documento, Marçal pode ser responsabilizado por falsidade de documento particular e crimes contra a honra, como difamação e injúria.

O delegado informou que o candidato do PRTB terá de explicar de onde veio o documento apresentado em suas redes sociais.

Laudo pericial

O boletim de ocorrência está registrado como de natureza não criminal até que se tenha um laudo pericial do Insituto de Criminalística.

“Foi feito um registro para que se instaure um inquérito e se apure se houve crime. A perícia foi solicitada”, afirmou Wong. “Aguardamos um laudo para atestar se a assinatura do médico no laudo é falsa ou não.”

Wong não estabeleceu um prazo para o recebimento da perícia, mas afirmou que as partes e testemunhas serão convocadas a depor mesmo antes do recebimento do laudo.

O inquérito da Polícia Civil correrá sob sigilo.