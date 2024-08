Políticos lamentam queda de avião que matou 61 pessoas em Vinhedo, interior de SP

Presidente, governadores, prefeitos, ministros e parlamentares lamentaram a queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, que matou 61 pessoas nesta sexta-feira, 9. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, e seguia em direção a Guarulhos. Não há sobreviventes.

O acidente com o voo de matrícula PTB 2283, que pertencia à Voepass Linhas Aéreas, ocorreu em uma área residencial, próximo a rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave não atingiu nenhuma residência.

Avião com 61 pessoas caiu em Vinhedo (SP) Foto: Reprodução/TV Globo

PUBLICIDADE O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a queda do avião. Em Itajaí (SC) para o lançamento de uma fragata, Lula pediu um minuto de silêncio durante agenda oficial. “Eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim. Eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo, com 58 passageiros e quatro tripulantes, e parece que todos morreram”, disse o presidente. Inicialmente a companhia aérea Voepass (antiga Passaredo), responsável pelo voo, havia reportado 58 passageiros, mas retificou a informação no fim da tarde, informando que eram 57.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), manifestou “sentimentos e apoio aos familiares e amigos das 61 pessoas que morreram no acidente de avião na cidade de Vinhedo”. “Que as autoridades possam, no menor prazo possível, descobrir as causas da tragédia para evitar a ocorrência de outros episódios semelhantes. Nossas orações aos familiares e amigos”, disse, por nota.

Logo após a queda, no início da tarde, os governadores de São Paulo e do Paraná, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Ratinho Júnior (PSD) viajaram para a cidade para acompanhar o trabalho das equipes. Eles estavam na 11ª edição do Consórcio dos Estados do Sul e Sudeste (Cosud), realizado na região de Pedra Azul, no Espírito Santo.

“O governo de São Paulo vai prestar todo o suporte e divulgar todas as informações necessárias. Minha solidariedade a todas as vítimas e afetados por essa tragédia”, disse Tarcísio no X (antigo Twitter).

“É um dia triste. Todo acidente aéreo é uma fatalidade que choca todo mundo, por não ser uma coisa que está dentro da normalidade. Então, estamos muito tristes. Falei com alguns colegas parlamentares que representam Cascavel, há uma comoção na cidade”, afirmou Ratinho Júnior, em entrevista ainda no Espírito Santo.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que a queda entristece a todos. “Desastres aéreos não fazem parte da rotina dos brasileiros e perder tantas vidas dessa maneira é muito impactante. Expresso a minha solidariedade às famílias das vítimas, rogando a Deus que lhes dê conforto nesse momento difícil”, disse, em seu X.

Candidatos à Prefeitura de São Paulo também se manifestaram sobre a tragédia. A deputada federal Tabata Amaral (PSB), a empresária Marina Helena (Novo), o apresentador José Luiz Datena (PSDB), o deputado Guilherme Boulos (PSOL) e o empresário Pablo Marçal (PRTB) prestaram solidariedade às famílias das vítimas.

O prefeito de Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), candidato à reeleição no Rio, classificou a cena como “triste e impactante”. Ele também prestou condolências às famílias dos mortos, desejando que “Deus possa confortar seus corações”.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou em seu perfil no X que voou em um avião do modelo ATR, o mesmo que sofreu o acidente, na quinta-feira, 8, em um trajeto que ia até São José do Rio Preto. Ele prestou solidariedade às vítimas, e compartilhou um vídeo mostrando o momento em que a aeronave caiu. O post foi apagado depois.

A deputada e candidata à prefeitura de Porto Alegre, Maria do Rosário (PT-RS), mandou um “abraço solidário e o desejo de que possam encontrar paz” aos familiares dos passageiros e tripulantes.

Ministros do governo Lula também se manifestaram sobre a tragédia. A chefe da pasta da Cultura, Margareth Menezes, escreveu sobre seu “profundo pesar” às famílias e aos amigos das vítimas. “Que encontrem força e conforto neste momento tão doloroso”, afirmou. Já o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, desejou “força e resiliência para todos que enfrentam esse momento de dor e de perda”.

O senador Sérgio Moro (União-PR) manifestou sua tristeza com o acidente, lamentando a ausência de sobreviventes. Carlos Portinho (RJ), líder do PL no Senado Federal, afirmou que o Brasil está de luto com o desastre e prestou seus pêsames aos familiares dos tripulantes e passageiros.

“Em meio a essa dor profunda, expresso minha solidariedade e orações aos familiares e amigos das vítimas”, escreveu o líder do governo na Casa, Randolfe Rodrigues (PT-AP), no X. O senador Fabiano Contarato (PT-RS) considerou o caso como “uma tragédia desoladora”.

O também senador e ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos-RS) manifestou pesar pela ocorrência. “Neste momento de consternação, apresento minhas sinceras condolências às famílias das vítimas, rogando a Deus que lhes guarde e conforte”, disse, na rede social.