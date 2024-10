Prefeito de Taboão da Serra tem estado de saúde estável e respira sem aparelhos, diz boletim médico

BRASÍLIA - O estado de saúde do prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio (Podemos), vítima de um atentado na tarde da última sexta-feira, 18, está estável, de acordo com o boletim médico divulgado neste domingo, 20.

Aprígio está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O hospital diz que ele está consciente e respira sem a ajuda de aparelhos.

O prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio (Podemos) Foto: José Antonio Teixeira/Alesp

Ele deu entrada no hospital na própria sexta-feira, após ferimento na região da clavícula esquerda. O prefeito está sob cuidado dos médicos Fernando Morita (cardiologista), Alex Celullare (cirurgião cardiovascular), Leonardo Goulart (neurologista) e Miguel Cendoroglo Neto (diretor médico do hospital). Aprígio sofreu um atentado na BR-116 e foi baleado no ombro."O incidente ocorreu enquanto o prefeito realizava uma visita aos bairros atingidos pelas fortes chuvas da semana passada. No caminho para uma coletiva de imprensa na nova sede da prefeitura, o veículo oficial foi alvo de tiros", diz trecho da nota divulgada pela Prefeitura de Taboão.

Após o atentado, o prefeito Aprígio foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Akira Tada, em Taboão da Serra, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein.

Aprígio disputa a reeleição no segundo turno em Taboão da Serra contra o candidato Engenheiro Daniel (União). No primeiro turno, Daniel recebeu 48,98% dos votos válidos e quase se elegeu. O prefeito do Podemos ficou em segundo, com 25,93% dos votos.