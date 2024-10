Prefeito Aprígio segue internado após atentado, afirma Prefeitura de Taboão da Serra; veja nota

O atentado ocorreu após o almoço. O prefeituo saiu de uma churrascaria com o carro blindado da prefeitura, um Jeep Renegade preto, e quando passava pela pista local da rodovia Régis Bittencourt, a BR-116, um veículo emparelhou e um de seus ocupantes disparou pelo menos cinco vezes em sua direção. Uma das balas perfurou o vidro da porta traseira. Teria sido esse disparo que acertou a clavícula do prefeito.

A nota da Prefeitura diz ainda que “a família agradece as inúmeras manifestações de solidariedade e carinho e pede que continuem em oração pela plena recuperação do prefeito”. Leia a íntegra no final do texto.