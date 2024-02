Prisão de Bolsonaro seria justa para 50% dos brasileiros, e injusta para outros 39%, diz pesquisa

A pesquisa mostrou que a manifestação de domingo foi considerada grande por 68% dos brasileiros, média por 20% e pequena por 6%. Apesar disso, 48% acreditam que não terá impactos sobre as investigações contra Bolsonaro (outros 34% acham que vai acelerar o ritmo e 11% que vai reduzir o ritmo das apurações da Polícia Federal).

O ato foi convocado pelo ex-presidente após a deflagração da operação Tempus Veritatis, que mirou aliados próximos dele, como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e apreendeu o passaporte de Bolsonaro. Os dois, inclusive, estão proibidos de se manifestar. Na decisão que embasou a operação, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF) indicou indícios de que o ex-presidente teria participado de uma articulação para implementar um golpe de Estado. Bolsonaro, teria, inclusive, participado da produção de minutas para a colocação do plano em prática, e falou abertamente sobre a possibilidade de uma ruptura em uma reunião ministerial. A defesa do ex-presidente, porém, alega que ele só ficou sabendo das minutas por meio de advogados e que nunca levou adiante qualquer plano de golpe de Estado.