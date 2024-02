Projeto proíbe contrato por telefone para empréstimo consignado a idosos; veja como evitar golpes

Projeto de lei da deputada federal Flávia Morais (PDT-GO) que proíbe que pessoas com 60 anos ou mais contratem crédito via telefone ou meio digital será analisado pelas comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça da Câmara. O texto obriga as instituições financeiras a colher assinatura física para a concessão de empréstimos para idosos.

Segundo a proposta, a oferta de operações de crédito consignado por meio digital ou telefônico induz idosos a erros e provoca contratações indevidas, "sem a compreensão real do impacto das obrigações assumidas no orçamento familiar" e é um dos fatores para o superendividamento dos brasileiros. O projeto de lei entende que a contratação física de serviços financeiros é uma forma de garantir segurança aos idosos, já que "facilita a compreensão de suas cláusulas" e permite um julgamento mais racional sobre a necessidade do empréstimo.

Como justificativa para a implementação da lei em nível federal, a deputada cita o exemplo da Paraíba, Estado que aprovou, em 2021, a Lei nº 12.027 que impede a contratação de serviços por idosos apenas por telefone ou meio eletrônico, exigindo a assinatura física.

A autora da proposta, deputada Flávia Morais, defende que projeto evita abusos e fraudes Foto: Reprodução/Câmara dos Deputados

