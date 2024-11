Escala 6x1: Me preocupa muito essa PEC; temos de ouvir quem emprega, diz Hugo Motta

BRASÍLIA - Candidato à presidência da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) disse nesta terça-feira, 12, ter preocupação com a proposta de emenda à Constituição (PEC) que dá fim à escala 6x1 (seis dias de trabalho e um de descanso).

PUBLICIDADE “Me preocupa muito, por exemplo, essa PEC agora recentemente apresentada, essa 6 por 1, onde se criou um verdadeiro movimento nas redes sociais a favor da PEC, que é um tema que nós temos e nós vamos discutir, mas não ouvindo apenas um lado. Nós temos de ouvir, também, quem emprega”, declarou ele nesta terça-feira, 12, em Brasília, em um almoço com empresários do setor produtivo. Motta continuou: “Nós temos de ouvir os dois lados, para que, a partir daí, nós não venhamos a ter o avanço de uma pauta que possa amanhã ser danosa ao País”.

'Não estou aqui dizendo que sou a favor ou contra', diz o deputado federal Hugo Motta Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados

Na sequência, o líder do Republicanos disse que a sua posição não é nem favorável, nem contrária à proposta de autoria da deputada Erika Hilton (PSOL-SP). “Não estou aqui dizendo que sou a favor ou contra. Estou dizendo que o Parlamento tem de, na sua maturidade, discutir esses temas e discutir respeitando quem pensa o contrário”, disse. “A Câmara não pode se transformar em uma Casa onde o debate fique prejudicado, às vezes por agressões pessoais e verbais, que em nada contribuem.”

Durante a sua participação, Motta também disse querer “avançar em uma agenda positiva” sem prejudicar a geração de empregos. No mesmo almoço, o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Joaquim Passarinho (PL-PA), referiu-se à PEC como uma “bomba” dentro do Congresso.

A autora da PEC ainda recolhe assinaturas para protocolá-la. Na segunda-feira, 11, à noite, já havia 134 signatários, e a lista continuou ganhando adeptos depois. A matéria precisa de 171 deputados.