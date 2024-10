Pesquisa Quaest em BH: Fuad Noman tem 46% contra 40% de Bruno Engler no 2º turno

O atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), e o deputado estadual Bruno Engler (PL) estão empatados no limite da margem de erro, conforme pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23. A quatro dias do segundo turno, o atual chefe do Executivo tem 46% das intenções de voto contra 40% do bolsonarista. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Indecisos são 5%, enquanto brancos e nulos somam 9%. Os dados são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são informados aos eleitores.

PUBLICIDADE Em relação ao levantamento anterior, divulgado em 16 de outubro, Fuad ficou estável, já que tinha os mesmos 46%, enquanto Engler, que registrava 37%, oscilou três pontos para cima, no limite da margem de erro. Brancos e nulos eram 12% e indecisos, 5%. A Quaest entrevistou 1.002 pessoas entre os dias 20 e 22 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo MG-07435/2024.

Fuad Noman (PSD) e Bruno Engler (PL) disputam segundo turno em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Foto: Rodrigo Clemente/PBH e Clarissa Barçante/ALMG

A Quaest também testou o cenário espontâneo. Fuad Noman foi mencionado por 35% dos entrevistados (eram 33% na pesquisa anterior) e Bruno Engler por 31% (eram 28%). Indecisos tiveram uma leve oscilação, de 33% para 32%, ao mesmo tempo em que brancos e nulos caíram de 6% para 2%.

O instituto também perguntou aos eleitores sobre a decisão de voto. No geral, 78% responderam que a escolha para prefeito é definitiva (eram 76%), enquanto 21% disseram que ainda podem mudar de opinião (eram 24%). Entre os eleitores de Fuad, 17% podem trocar de candidato, índice que é de 21% entre os apoiadores de Engler.