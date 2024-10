Pesquisa Quaest em BH: Fuad Noman tem 46% e Bruno Engler, 37% no segundo turno

Pesquisa Quaest sobre a intenção de votos para a prefeitura de Belo Horizonte aponta que o prefeito Fuad Noman (PSD) lidera a disputa no segundo turno com 46% das intenções de voto, contra 37% do deputado estadual Bruno Engler (PL). Brancos e nulos representam 12%, e indecisos são 5%.

É o primeiro levantamento feito pela Quaest no segundo turno. O instituto realizou 1.002 entrevistas em Belo Horizonte entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o índice de confiança é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é MG-03563/2024.

Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD) vão disputar a prefeitura da cidade de Belo Horizonte (MG) Foto: Divulgação/Campanhas

PUBLICIDADE O levantamento anterior da Quaest sobre o cenário eleitoral em Belo Horizonte foi divulgado em 5 de outubro, na véspera do primeiro turno. Na pesquisa, havia uma simulação de segundo turno entre Fuad Noman e Bruno Engler. O cenário apontava que Noman tinha 45% de intenções de voto contra 40% do candidato do PL. Os brancos e nulos somavam 12% e os indecisos, 3%. A Quaest também perguntou sobre a decisão de voto: 76% dos entrevistados disseram que a escolha é definitiva e 24%, que podem mudar de opinião até a data da eleição. No recorte dos candidatos, 77% dos eleitores de Fuad afirmam que o voto é definitivo e 24% dizem que podem mudar. No eleitorado de Engler, 78% dizem que votarão definitivamente no deputado estadual, enquanto 22% afirmam que há espaço para mudarem de ideia.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que a lista dos candidatos não é apresentada aos entrevistados, Fuad é mencionado por 33% e Engler, por 28%. Neste cenário, indecisos são 33% e brancos e nulos, 6%.

Transferência de votos

A Quaest também mediu a transferência de votos dos candidatos que não foram para o segundo turno. Fuad Noman herda 52% dos votos de Mauro Tramonte (Republicanos) — que ficou em terceiro, com 15,2% —, 63% dos eleitores de Gabriel Azevedo (MDB), quarto colocado com 10,55%, e 87% de Duda Salabert, que terminou em quinto com 7,68%.

Engler recebe 28% dos votos de Tramonte, 29% de Gabriel e 5% de Duda.

Publicidade