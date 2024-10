Quaest em João Pessoa: Lucena tem 55% dos votos válidos; Carneiro, 17%; Marcelo, 16%; Cartaxo, 12%

Na véspera das eleições para a prefeitura de João Pessoa, a mais recente pesquisa Quaest aponta o atual prefeito Cícero Lucena (PP) na liderança com 55% das intenções de voto. Logo atrás aparecem Ruy Carneiro (Podemos), com 17%, Marcelo Queiroga (PL), com 16%, e Luciano Cartaxo (PT), com 12%. Com esse resultado, Lucena pode vencer ainda no primeiro turno.

Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, Ruy, Queiroga e Cartaxo estão tecnicamente empatados, segundo o levantamento publicado neste sábado, 5. A pesquisa ouviu 1.000 eleitores entre 4 e 5 de outubro, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número PB-06532/2024.

João Pessoa fecha a lista das 10 capitais menos desenvolvidas; a cidade da Paraíba tem IFDM de 0,7525 e está em 1047º no ranking nacional Foto: Divulgação

A Quaest utilizou as intenções de voto e o padrão de comparecimento eleitoral na cidade para calcular os votos válidos. O instituto também considerou o engajamento dos eleitores de cada candidato.

Considerando os votos totais em um cenário estimulado, Lucena tem 47%, seguido por Ruy Carneiro com 17%, Marcelo Queiroga com 13% e Luciano Cartaxo com 11%. Os candidatos Camilo Duarte (PCO) e Yuri Ezequiel (UP) registraram 0%. Brancos, nulos e eleitores indecisos somaram 12%.

Espontâneo

No cenário espontâneo, quando os eleitores indicam seus candidatos sem uma lista prévia, Cícero Lucena obteve 41%, seguido por Ruy Carneiro com 13%, Marcelo Queiroga com 11% e Luciano Cartaxo com 8%. Indecisos somam 21%, enquanto brancos e nulos representam 6%.

Segundo turno

Em um possível segundo turno, Lucena venceria em todos os cenários testados. Contra Ruy Carneiro, o prefeito teria 57% dos votos, contra 29% do adversário. Em um confronto com Marcelo Queiroga, Lucena ganharia com 65% contra 21%, e, contra Luciano Cartaxo, ele venceria com 62% contra 20%.

