Quais cidades tiveram apuração mais rápida nas últimas eleições; veja

BRASÍLIA – No primeiro turno das eleições municipais de 2020, realizado no dia 15 de novembro daquele ano, 100% das urnas da cidade de São Paulo foram apuradas 19 horas depois do fechamento das zonas eleitorais. A realidade foi diferente em Bento de Abreu (SP), uma pequena cidade que fica a 560 quilômetros da capital paulista. Lá, os poucos mais de 2,5 mil habitantes foram informados sobre o resultado do pleito apenas vinte minutos após o encerramento das votações.

Cidade com apuração mais rápida em 2020 precisou de 20 minutos para ter 100% dos votos contabilizados Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Um levantamento feito pelo Estadão, com base nos dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostra que 20 municípios conseguiram entregar 100% dos resultados em menos de meia hora após o fechamento das urnas, que ocorre às 17 horas em todo o País. Destes municípios, 11 são paranaenses, cinco são tocantinenses, três são paulistas e um é catarinense. A semelhança entre eles é o número diminuto de eleitores. A média de eleitores nessas cidades em novembro de 2020 foi de 2.988 pessoas. Por terem menos de 15 mil habitantes, foram eleitos apenas nove vereadores por cidade naquelas eleições.

Em Bento de Abreu, que liderou a lista de apurações mais rápidas em 2020, a Justiça Eleitoral contabilizou os votos de 100% das urnas às 17 horas, 20 minutos e dois segundos. Naquele pleito, Zé Luiz (MDB) foi eleito prefeito com 830 votos.

Às 17 horas, 20 minutos e três segundos, um segundo a mais que em Bento de Abreu, todas as urnas foram apuradas em Combinado, cidade do interior do Tocantins, que tinha 3.633 eleitores na época. No pleito, Dofim (PSD) foi eleito prefeito com 1.401 votos (44,7% dos votos válidos).

O TSE conseguiu contabilizar o resultado total dos pleitos na exata hora, minuto e segundo em Marinópolis e Aparecida d’Oeste, outras duas cidades do interior paulista. As duas dividem a terceira colocação porque tiveram 100% das urnas apuradas às 17 horas, 20 minutos e 12 segundos.

Em Marinópolis, 1.029 eleitores escolheram Evaldo (PSD) para assumir o Executivo local, com 69,2% dos votos válidos. Em Aparecida d’Oeste, Izaias Sanches (MDB) conquistou um total de 1.679 votos, 52,7% dos votos válidos, e se elegeu prefeito.

Doze segundos após a contabilização dos votos em Marinópolis e Aparecida d’Oeste, o TSE apurou 100% das urnas em Tupiratins, outra cidade do interior tocantinense. Com 980 votos, o equivalente a 61,9% dos votos válidos, Coronel Janilson (União) foi eleito prefeito.

A velocidade na qual os municípios apuraram os votos após o fechamento das urnas se distancia bastante do tempo levado para apurar 100% dos votos no primeiro turno das eleições em São Paulo e no Rio. Na capital paulista, a totalização ocorreu às 10 horas e 53 minutos do dia 16 de novembro. Já na cidade carioca, foi às 17 horas e 50 minutos do dia 26 de novembro, 11 dias após o encerramento das votações.

Somados, os 20 municípios que encerraram a apuração dos votos em menos de meia hora tinham 59.770 eleitores. A quantidade é quase a metade da zona eleitoral de Pirituba, a menor da cidade de São Paulo, que registrou 98.797 pessoas aptas a votar na época.

De lá para cá, o número de eleitores nas vinte cidades pouco mudou. Em quatro, houve uma redução no número de eleitores, nas outras 16, ocorreram aumentos pouco significativos. Somados, os 20 municípios agora possuem 63.235 eleitores.