Quantas cidades vão ter segundo turno em São Paulo? Veja lista

Em 18 cidades paulistas, as eleições não terminaram nesse domingo, 6, após o primeiro turno do pleito municipal. Isso porque nenhum dos candidatos que concorrem ao cargo de prefeito bateu, sozinho, 50% ou mais dos votos válidos (sem contar brancos e nulos), o que faz com que a disputa seja prolongada para uma segunda etapa.

PUBLICIDADE Nesses municípios, o eleitor volta às urnas no dia 27 de outubro, para escolher os prefeitos que comandarão os Executivos municipais pelos próximos quatro anos. Nestas eleições, a possibilidade de haver segundo turno estava presente em 30 dos 645 municípios paulistas, porque possuam mais de 200 mil eleitores. Entre os que já escolheram seus governantes neste domingo, estão: Campinas, Osasco, Santo André, Sorocaba, Mogi das Cruzes, Carapicuíba, Bauru, São Vicente, Praia Grande, Itaquaquecetuba, Suzano e Embu das Artes. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

A capital paulistana é uma das que vão decidir o novo prefeito apenas no último domingo do mês. O próximo a exercer o cargo de prefeito de São Paulo será ou o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB) ou o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que superaram o concorrente Pablo Marçal (PRTB), que vinha embolado nas primeiras posições da disputa nas últimas pesquisas de intenção de voto. Esta será a oitava eleição que vai para uma segunda etapa na capital paulista.

Veja as cidades que voltarão às urnas para decidir prefeitos no dia 27:

Siga o ‘Estadão’ nas redes sociais