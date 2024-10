Segundo turno definirá prefeito de São Paulo pela 8ª vez

Composições do segundo turno em São Paulo desde 1992. Em 2016, João Doria foi eleito no primeiro turno. Foto: Acervo Estadão

Nenhum dos candidatos à Prefeitura de São Paulo alcançou a porcentagem de votos necessária para garantir sua eleição em 1º turno. O próximo a exercer o cargo de prefeito de São Paulo será conhecido em 27 de outubro quando o resultado da disputa entre os candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) for definida no 2ª turno . Esta será a oitava eleição definida assim na capital.

As eleições municipais de 1988 foram as últimas definidas antes da regra passar a valer. Dela saiu vencedora a candidata do PT, Luiza Erundina, que obteve 29% dos votos e tornou-se a primeira mulher prefeita de São Paulo. Em 1992, com a regra do segundo turno em vigor pela primeira vez nas eleições municipais , Paulo Maluf, do PDS, enfrentou Eduardo Suplicy, candidato do PT no segundo pleito. Venceu com pouco mais de 58% dos votos.

Virada

Até hoje a única eleição em que o segundo colocado do primeiro turno conseguiu virar o jogo no segundo e vencer a eleição foi no acirrado pleito de 2012. Fernando Haddad, do PT, que obteve 28,98% dos votos no primeiro turno, contra os 30,75% votos obtidos pelo o tucano, José Serra, conseguiu ultrapassar o oponente no segundo turno e foi eleito prefeito com 55,57 % dos votos na segunda votação, contra 44,43% do candidato do PSDB.

Presença partidária

O PT é o partido que mais disputou segundos turnos nas eleições municipais na capital. O partido ficou fora da disputa em segundo turno em São Paulo apenas uma vez, em 2020 (adaptar se for o caso xxxx). Os candidatos do partido disputaram seis vezes as municipais em dois turnos, vencendo duas vezes. Em 2000, Marta Suplicy venceu Paulo Maluf (PDS) , com 58,51% dos votos. Em 2012, Fernando Haddad venceu José Serra (PSDB) , com 55,57%. Marta foi a candidata que mais disputou segundos turnos para prefeitura da cidade, foram três disputas em 2000, 2004 e 2008.

Mulheres no segundo turno

Todas as sete eleições para prefeito decididas em segundo turno em São Paulo contaram com mulheres nas chapas concorrentes. Em 1996, 2000, 2004 e 2008; as candidatas do PT, Luiza Erundina (1996) e Marta Suplicy (2000, 2004 e 2008) disputaram o cargo de prefeita. Marta conseguiu o mandato na votação de 2000. Disputando para vice-prefeitas as candidatas compuseram as chapas concorrentes em 2008, Alda Marco Antonio (PMDB) disputou como vice de Gilberto Kassab (DEM); em 2012, Nádia Campeão (PCdoB) foi vice na chapa de Fernando Haddad (PT) e em 2020 Luiza Erundina (PSOL) concorreu como vice de Guilherme Boulos (PSOL).

Prefeitos reeleitos

Desde que a reeleição para presidente, governadores e prefeitos foi instituída no Brasil, em 1997, até hoje, apenas dois prefeitos conseguiram reeleger-se em São Paulo, o primeiro foi Gilberto Kassab, hoje do PSD, na época filiado ao DEM. Vice do ex-prefeito José Serra (PSDB), Kassab assumiu a Prefeitura em março de 2006, após o tucano deixar o cargo para concorrer ao Governo do Estado. Prefeito, Kassab disputou a reeleição em 2008, venceu Marta Suplicy , no segundo turno com 60,72 % dos votos.

Bruno Covas do PSDB foi o segundo a conseguir a reeleição nas Municipais de São Paulo . Eleito vice-prefeito em 2016, na chapa de João Doria (PSDB), assumiu a administração da capital quando Doria deixou o cargo para concorrer a eleição para governador de SP em 2018. Covas concorreu e venceu a eleição seguinte, em 2020, derrotando Guilherme Boulos (PSOL), com 59,38%. Seguiu à frente da administração municipal até sua morte em 2021. Seu vice, Ricardo Nunes (MDB), assumiu a Prefeitura.

Eleições para prefeito desde a redemocratização

ELEIÇÃO 1985

JÂNIO QUADROS | PTB [25/01/1917 — 16/02/1992]

Mandato: 01/01/1986 - 31/12/1988 | Vice: Arthur Alves Pinto [PFL]

Eleição: 15/11/1985 (turno único)

Principais Oponentes: Fernando Henrique Cardoso [PMDB] e Eduardo Suplicy [PT]

Jânio: 37,53% dos votos FHC: 34,16% dos votos Suplicy: 19,75% dos votos

> Estadão - 16/11/1985

> Estadão - 16/11/1985 Foto: Acervo/Estadão

ELEIÇÃO 1988

LUÍZA ERUNDINA | PT [30/11/1934]

Mandato: 01/01/1989 - 01/01/19938 | Vice: Luiz Eduardo Greenhalgh [PT]

Eleição: 15/11/1988 (turno único)

Principais Oponentes: Paulo Maluf [PDS] e João Leiva [PMDB]

Erundina: 29,84% dos votos Maluf: 24,45% dos votos Leiva: 14,17% dos votos

> Estadão - 17/11/1988

> Estadão - 17/11/1988 Foto: Acervo/Estadão

ELEIÇÃO 1992

PAULO MALUF | PDS [03/9/1931]

Mandato: 01/01/1993 - 01/01/1997 | Vice: Sólon Borges dos Reis [PTB]

Eleição: 03/10/1992 (primeiro turno)

Principais Oponentes: Eduardo Suplicy [PT] e Aloysio Nunes [PMDB]

Maluf: 48,84% dos votos Suplicy: 30,68% dos votos Nunes: 12,90% dos votos

Eleição: 15/11/1992 (segundo turno)

Maluf: 58,08% dos votos Suplicy: 41,92% dos votos

> Estadão -16/11/1992

> Estadão -16/11/1992 Foto: Acervo/Estadão

ELEIÇÃO 1996

CELSO PITTA | PDS [29/9/1946 - 20/11/2009]

Mandato: 01/01/1997 - 01/01/2000 | Vice: Régis de Oliveira [PFL]

Eleição: 03/10/1996 (primeiro turno)

Principais Oponentes: Luíza Erundina [PT] e José Serra [PSDB]

Pitta: 44,93% dos votos Erundina: 22,83% Serra: 15,56% dos votos

Eleição: 15/11/1996 (segundo turno)

Pitta: 62,28% dos votos Erundina: 37,72% dos votos

[página] > Estadão -16/11/1996

> Estadão -16/11/1996 Foto: Acervo/Estadão

ELEIÇÃO 2000

MARTA SUPLICY | PT [18/3/1945]

Mandato: 01/01/2001- 01/01/2005 | Vice: Hélio Bicudo [PT]

Eleição: 01/10/2000 (primeiro turno)

Principais Oponentes: Paulo Maluf [PPB] e Geraldo Alckmin [PSDB]

Suplicy: 38,13% dos votos Maluf: 17,40% dos votos Alckmin: 17,26% dos votos

Eleição: 29/10/2000 (segundo turno)

Suplicy: 58,51% dos votos Maluf: 41,49% dos votos

> Estadão - 30/10/2000

> Estadão - 30/10/2000 Foto: Acervo/Estadão

ELEIÇÃO 2004

JOSÉ SERRA | PSDB [19/3/1942]

Mandato: 01/01/2005 - 31/3/2006 | Vice: Gilberto Kassab [PFL e DEM]

Eleição: 03/10/2004 (primeiro turno)

Principais Oponentes: Marta Suplicy [PT] e Paulo Maluf [PP]

Serra: 43,56% dos votos Suplicy: 35,82% dos votos Maluf: 11,91% dos votos

Eleição: 31/10/2004 (segundo turno)

Serra: 54,86% dos votos Suplicy: 45,14% dos votos

>Estadão - 01/11/2004

Estadão - 01/11/2004 Foto: Acervo/Estadão

ELEIÇÃO 2008

GILBERTO KASSAB | DEM [12/8/1960]

Mandato: 31/3/2006 - 01/01/2013 | Vice: Alda Marco Antônio [PMDB e PSD]

Eleição: 05/10/2008 (primeiro turno)

Principais Oponentes: Marta Suplicy [PT] e Geraldo Alckmin [PSDB]

Kassab: 33,61% dos votos Suplicy: 32,79% Alckmin: 22,48% dos votos

Eleição: 26/10/2004 (segundo turno)

Kassab: 60,72% dos votos Suplicy: 39,28% dos votos

> Estadão - 27/10/2008

>Estadão - 27/10/2008 Foto: Acervo/Estadão

ELEIÇÃO 2012

FERNANDO HADDAD | PT [25/03/1963]

Mandato: 01/01/2013 - 01/01/2017 | Vice: Nádia Campeão [PCdoB]

Eleição: 07/10/2012 (primeiro turno)

Principais Oponentes: José Serra [PSDB] e Celso Russomano [PRB]

Serra: 30,75% dos votos Haddad: 28,98% dos votos Russomano: 21,60% dos votos

Eleição: 28/10/2012 (segundo turno)

Haddad: 55,57% dos votos Serra: 44,43% dos votos

> Estadão - 29/10/2012

> Estadão - 29/10/2012 Foto: Acervo/Estadão

ELEIÇÃO 2016

JÕAO DORIA | PSDB [16/12/1957]

Mandato: 01/01/2017 - 6/4/2018 | Vice: Bruno Covas [PSDB]

Eleição: 02/10/2016 (decidida no primeiro turno)

Principais Oponentes: Fernando Haddad [PT] e Celso Russomano [PRB]

Doria: 53,29% dos votos Haddad: 16,70% dos votos Russomano: 13,64% dos votos

> Estadão - 03/10/2016

> Estadão - 03/10/2016 Foto: Acervo/Estadão

ELEIÇÃO 2020

BRUNO COVAS | PSDB [07/4/1980 - 16/5/2021]

Mandato: 06/4/2018 - 16/5/2021 | Vice: Ricardo Nunes [MDB]

Eleição: 15/11/2020 (primeiro turno)

Principais Oponentes: Guilherme Boulos [PSOL] e Márcio França [PSB]

Covas: 32,85% dos votos Boulos: 20,24% dos votos França: 13,64% dos votos

Eleição: 29/11/2020 (segundo turno)

Covas: 59,38% dos votos Boulos: 40,62% dos votos

Estadão - 30/11/2020

Estadão - 30/11/2020 Foto: Acervo/Estadão

