Em qual horário sai o resultado e como acompanhar a apuração das eleições 2024

Os eleitores podem acompanhar a apuração dos votos em todos municípios do País no site do Estadão. A partir do fechamento das urnas, a plataforma do jornal será atualizada constantemente para informar quais foram os eleitos para os cargos de prefeito e vereador em todo o País.

No primeiro turno das eleições municipais de 2020, as urnas em São Paulo foram 100% apuradas às 11h43 da segunda-feira, ou seja, quase 19 horas após o encerramento da votação. O segundo turno entre Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) foi anunciado por volta das 23h30 do dia da votação – quando, matematicamente, os dois passaram para a segunda etapa do pleito. Naquela eleição, houve um atraso devido a uma falha em um supercomputador do TSE, algo inédito desde a adoção da urna eletrônica, em 1996.