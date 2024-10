Quem é David Almeida, prefeito reeleito em Manaus no segundo turno das eleições 2024

David Almeida, natural da capital amazonense, já foi governador do Estado em 2017. Ele era deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, quando o então governador José Melo de Oliveira e seu vice tiveram as candidaturas cassadas pelo TSE. De acordo com a Constituição, na ausência do vice-governador, assume o presidente do Legislativo estadual.

Em 2018, concorreu ao Executivo estadual e perdeu, ficando em terceiro lugar. Dois anos depois, foi eleito prefeito de Manaus pela primeira vez, com 51,27% dos votos válidos no segundo turno, contra Amazonino Mendes (48,73%).