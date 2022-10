Quem está na frente? Lula ou Bolsonaro? Veja as últimas pesquisas para presidente das eleições 2022

Publicidade

A dois dias do segundo turno da eleição presidencial, disputada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), o Média Estadão Dados, agregador do Estadão calcula cenário mais provável da corrida eleitoral com metodologia própria, aponta que a distância entre o ex-presidente e o atual é de seis pontos percentuais.

O Estadão separou os resultados dos principais levantamentos de intenção de voto da última semana.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o primeiro debate entre presidenciáveis no 2º turno em 16 de outubro na TV Bandeirantes Foto: Werther Santana/Estadão

Confira as principais pesquisas eleitorais

Na primeira Ipec da semana, divulgada no dia 24 de outubro, o ex-presidente Lula tinha 54% dos votos válidos enquanto o presidente Bolsonaro registrava 46%. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais. Confira a pesquisa (BR-06043/2022).

O mais recente levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado no dia 25 de outubro, mostrou um empate técnico entre os adversários: o petista com 50,2% dos votos válidos para retornar ao Planalto e o atual chefe do Executivo com 49,8% para a reeleição. A pesquisa conta com uma margem de erro de 2,2 pontos porcentuais. Confira a pesquisa (BR-00525/2022)

A Ipespe/ABRAPEL, divulgada no dia 25 de outubro, mostrou também um cenário de empate técnico na disputa presidencial ,com Lula com 53% dos votos válidos e Bolsonaro com 47%. A margem de erro estimada é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. Confira a pesquisa (BR-08044/2022).

A pesquisa Quaest divulgada no dia 26 de outubro indicou o ex-presidente Lula com 53% dos votos válidos. O presidente Bolsonaro, segundo o levantamento, teria 47%. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. Confira a pesquisa (BR-00470/2022).

A PoderData, divulgada também no dia 26 de outubro, registrou o ex-presidente petista com 53% dos votos válidos e o atual chefe do Executivo com 47%. A margem de erro de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Confira a pesquisa (BR-01159/2022).

Divulgada dia 27 de outubro, a mais recente pesquisa Datafolha mostrou um cenário semelhante das outras: Lula com 53% dos votos válidos e Bolsonaro com 47%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos para mais ou para menos. Confira a pesquisa (BR-04208/2022).

As pesquisas selecionada para essa matéria são as mesmas utilizadas no Agregador de Pesquisas do Estadão, que calcula o cenário mais provável da disputa a cada dia com metodologia própria do Estadão Dados.