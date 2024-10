Quem está na frente nas pesquisas em Fortaleza? Veja os números na véspera do segundo turno

Assim como Datafolha e AtlasIntel, a Quaest publicou sua última pesquisa no sábado, 26, véspera da votação do segundo. Nela, Fernandes e Evandro têm 50% dos votos válidos. Considerando os votos totais, o parlamentar bolsonarista tem 44% e o petista também aparece com 44%. Outros 11% dos entrevistados indicaram a intenção de votar em branco ou nulo, enquanto 1% está indeciso.

A Quaest entrevistou 1.600 eleitores entre os dias 20 e 25 de outubro. O levantamento tem a margem de erro de três pontos porcentuais e 95% de confiabilidade. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo CE-03187/2024.