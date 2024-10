Quem está na frente nas pesquisas em Belo Horizonte? Veja os números na véspera do segundo turno

Quem está na frente: Fuad Noman (PSD) ou Bruno Engler (PL)? Neste domingo, 27 de outubro, o prefeito e o deputado estadual disputam no segundo turno o comando da prefeitura de Belo Horizonte (MG). Neste sábado, três dos principais institutos de pesquisas divulgaram os resultados das últimas medições sobre as intenções de voto na capital mineira nas eleições 2024.

Os levantamentos divulgados na véspera da votação apontam para uma vantagem numérica do prefeito contra o candidato do PL. Nas medições do Datafolha e da AtlasIntel, Fuad supera Engler por uma diferença fora da margem de erro; nos índices da Quaest, a vantagem é do mandatário, mas há empate técnico no limite da margem de erro com o deputado estadual.

Fuad Noman (PSD) e Bruno Engler (PL) disputam segundo turno em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Foto: Rodrigo Clemente/PBH e Clarissa Barçante/ALMG

Quaest, votos válidos: Fuad tem 52% e Engler, 48%

PUBLICIDADE De acordo com levantamento da Quaest divulgado neste sábado, Fuad Noman tem 52% de votos válidos, enquanto Bruno Engler registra 48%. Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais, os índices apontam para vantagem numérica do mandatário, mas com empate técnico no limite da margem de erro. Os votos válidos são utilizados pela Justiça Eleitoral para declarar o eleito. Vence o pleito o candidato que conquistar mais de 50% dos votos válidos. Nas pesquisas eleitorais, tradicionalmente, o cálculo dos votos válidos exclui os eleitores indecisos e os que responderam que anularão o voto ou votarão em branco. Nas pesquisas da Quaest, contudo, também são considerados os níveis de probabilidade para que o eleitorado de cada candidato compareça às urnas.

Nos votos totais, considerando o cenário estimulado, Fuad tem 46% e Engler, 41%. Os votos em branco e nulos somam 10% e 3% estão indecisos.

A Quaest realizou 1.602 entrevistas presenciais na capital mineira entre os dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) segue o protocolo MG-03892/2024.

Datafolha, votos válidos: Fuad tem 53% e Engler, 47%

Pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado aponta que, em Belo Horizonte, Fuad registra 53% de preferência do eleitorado, em votos válidos, enquanto Bruno Engler tem 47%.

Nos votos totais, considerando o cenário estimulado, Fuad também lidera, registrando 48% ante 42% de Engler. São 7% os votos em branco ou nulos e 4% estão indecisos.

O Datafolha realizou 1.674 entrevistas presenciais na capital mineira entre os dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o índice de confiança é de 95%. O registro no TSE segue o protocolo MG-01286/2024.

AtlasIntel: Fuad tem 53,2% e Engler, 46,8%

Na medição da AtlasIntel, Fuad Noman tem 53,2% dos votos válidos e Bruno Engler, 46,8%. Nos votos totais, Fuad tem 52,1% e Engler, 45,8%. A pesquisa mostra ainda que 0,4% do eleitorado entrevistado está indeciso, enquanto 1,7% pretende votar branco ou nulo.

A Atlas realizou 1.600 entrevistas virtuais com eleitores da capital mineira entre os dias 20 e 25 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o índice de confiança é de 95%. O registro no TSE segue o protocolo MG-08506/2024.