Quem são os candidatos de Lula e Bolsonaro nas capitais do Sul?

A esquerda, no entanto, não conseguiu se articular para formar frente ampla na ilha catarinense, e tem outro nome capaz de dividir votos na disputa: o deputado estadual Marcos José de Abreu, o Marquito, do PSOL. Nenhum dos dois candidatos, no entanto, lidera a disputa na Ilha de Santa Catarina.

Apoiado por Bolsonaro: Topázio Neto (PSD)

Sem candidatura própria, o PL fechou acordo com o prefeito Topázio Neto (PSD), que tem o apoio do governador Jorginho Mello, do PL, um dos governadores mais fiéis ao ex-presidente. O partido indicou a vereadora Maryanne Mattos (PL), líder do partido na Câmara Municipal, como vice da chapa. Apesar do apoio, Topázio tenta se afastar da polarização nacional e não entrar de cabeça no bolsonarismo. Ele não esteve presente na cúpula da direita que ocorreu na cidade vizinha, Balneário Camboriú, em julho, por exemplo.

O próprio ex-presidente, em áudio divulgado pelo Estadão em fevereiro, deixava claro que não apoiaria ninguém do “PSD do Kassab”. A estratégia pode ter mudado com a intenção de aumentar o eleitorado do PL na capital catarinense, que teve média de votação em 2022 inferior à do Estado, um dos mais bolsonaristas do Brasil.