Quem vai e quem não vai ao ato do 7 de Setembro organizado por Bolsonaro?

De acordo com Sóstenes, o trio elétrico onde Bolsonaro e aliados vão discursar para apoiadores vai ficar na mesma posição do ato de fevereiro. Naquela manifestação, que reuniu 600 mil pessoas, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o veículo ficou na altura do Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Ainda segundo o deputado, a lista de discursos e a programação da manifestação será decidida na próxima sexta-feira, 6, em uma reunião entre Bolsonaro e o pastor evangélico Silas Malafaia. O líder religioso foi o organizador do ato de fevereiro na Paulista e também da manifestação de abril na Praia de Copacabana.