Fuad é reeleito em Belo Horizonte com apoio da esquerda e impõe derrota para Nikolas e Bolsonaro

BRASÍLIA - A reeleição do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), neste domingo, 27, representa uma derrota para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e para Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal mais votado do Brasil em 2022. Com o apoio de políticos à esquerda, Fuad superou, por 53% dos votos a 46% - com 96% das urnas apuradas, o deputado estadual Bruno Engler (PL). Representante da extrema-direita na disputa, Engler fez campanha atrelada à imagem de Bolsonaro e a outras lideranças bolsonaristas.

Ao comparecer para votar neste domingo, 27, o prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), acenou para o presidente Lula (PT) ao mencionar recursos que o governo federal tem repassado ao município. Ele chegou para votar ao lado ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia Foto: JUNIA GARRIDO

Na capital mineira, o PT lançou o deputado federal Rogério Correia, que conseguiu somente um sexto lugar no primeiro turno. Para a votação deste domingo, o prefeito Fuad Noman chegou com o apoio de políticos do campo progressista que buscavam impedir a vitória do bolsonarista Bruno Engler. Mesmo assim, foi um apoio pragmático. O prefeito manteve certa distância de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Não teve agendas com o presidente nem o exibiu durante a campanha eleitoral. Quem se dedicou à campanha do prefeito foi o ministro Alexandre Silveira (PSD), de Minas e Energia.

Em um dos principais atos da reta final da campanha, Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participaram de carreata com Bruno Engler em Belo Horizonte. O ato contou também com a participação do senador Cleitinho (Republicanos-MG) e do deputado Nikolas Ferreira.

Político dono de um dos maiores índices de engajamento nas redes sociais, Nikolas entrou de cabeça na disputa. Para ajudar o aliado, explorou na internet um assunto que marcou o segundo turno na capital mineira.

O deputado publicou um vídeo nas redes sociais chamando de “pornográfico” um livro de ficção escrito pelo prefeito Fuad Noman em 2020. Na obra, intitulada “Cobiça”, a protagonista narra ter sido vítima de uma tentativa de estupro quando tinha 12 anos. Os opositores sugeriram que o fato de elaborar uma história com essa ambientação representaria conivência com esse tipo de crime.

Nikolas fez a publicação mesmo depois que a Justiça decidiu contra o uso descontextualizado de referências ao livro pela campanha de Bruno Engler.

Bruno Engler também teve o apoio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do Republicanos de Mauro Tramonte (Republicanos), terceiro colocado no primeiro turno - o apresentador de TV, porém, ficou neutro na segunda votação. Até o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), endossou a candidatura do PL em Belo Horizonte.