Marçal conseguirá a atenção que queria e o tema já domina as redes sociais. Pouco importa que o número do documento de Boulos esteja errado no suposto receituário. Que o médico tenha morrido e não possa dizer se é fato o que ali está. Que a clínica onde o documento foi produzido seja de um vizinho e aliado de Marçal já condenado por falsificação de documento. Ou mesmo que as redes de Guilherme Boulos estejam recheadas de imagens de suas agendas na véspera, no dia registrado no documento e nos seguintes, incluindo até a gravação de um vídeo dois dias depois da suposta recomendação de internação por uso de drogas.

A narrativa que Marçal apresenta é inverossímil: Boulos, já amplamente conhecido por ter disputado as eleições de 2018 a presidente da República, depois a de 2020 à Prefeitura de São Paulo, é levado em janeiro de 2021, em suposto surto psicótico, a uma clínica popular no Jabaquara, mesmo tendo pais médicos infectologistas renomados na capital, a mãe dirigindo uma unidade do Hospital das Clínicas da USP e o pai ex-diretor da Faculdade de Medicina da USP. Lá, é consultado por um hematologista, que dá um diagnóstico psiquiátrico. Mesmo assim, Boulos continua realizando agendas, publicando nas redes sociais, fazendo live naquele mesmo dia, gravando vídeos e participando de ações nos dias seguintes. Faz algum sentido?

Para Marçal importam menos os fatos. Foi assim durante toda a campanha, quando disparou acusações sem qualquer elemento probatório contra diversos aliados. Quando reconstruiu histórias reais para que parecessem um pouco mais do que eram. E, assim, conseguiu apoio para chegar às portas do segundo turno. De polêmica em polêmica, seu nome aparece todo dia.