Sobre isso, inclusive, contribui para ela a interpretação de que sua presença pode afetar mais a candidatura de Nunes do que a de Boulos, como mostrou o Estadão por meio de um estudo do mestre em Políticas Públicas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) Wagner Vargas. Ele indicou, com base no cruzamento de votos entre os diversos concorrentes em eleições anteriores, que o eleitor de Tabata se aproxima mais do voto tucano que venceu a última corrida com Bruno Covas, e que tinha Nunes como vice, do que do voto historicamente conquistado pela esquerda e, em especial, pelo PSOL. Essa interpretação, combinada ao fato de que Nunes parece mais forte nesse momento do que no início dos debates sobre 2024, derrubaria a tese de parte do PT de que tirar o PSB da corrida seria vantajoso.

Mais que isso, mostrar-se competitiva no momento das convenções pode garantir o apoio de partidos que vão deixar para a última hora a decisão sobre o apoio a cada uma das candidaturas. Ainda que a propaganda eleitoral no rádio e na TV não seja mais tão central como já foi em outros momentos, para quem precisa tornar-se mais conhecida, é importante ter mais do que apenas o apoio solitário de seu partido.