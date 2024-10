Em relação ao principal ponto a favor de Nunes, a campanha de Boulos acredita que nem todo eleitor de Marçal é ideológico, apontando que a melhor votação do ex-coach foi localizada em um bolsão formado por bairros da zona leste mais próximos da região central e da zona norte. O raciocínio seria que isso se deu pelo fato de a região ter sido negligenciada em prol de outras agendas no primeiro turno. Ocorre que, se olhados os resultados de 2022, essas regiões são também aquelas em que Bolsonaro venceu Lula, o que indica que há sim muita dificuldade de penetração da esquerda nesses locais atualmente.

Nem tudo é má notícia para Boulos, porém. As rusgas entre Marçal e Nunes durante e após o primeiro turno, e a irritação do ex-candidato e de parte dos eleitores de Marçal com Bolsonaro, Tarcísio, Silas Malafaia podem levar a um considerável número de anulações de voto. Até entre aliados do ex-presidente há essa percepção. Sobretudo após Marçal exigir um pedido de desculpas e reforçar críticas ao prefeito. Qualquer voto de Marçal que for anulado pode ajudar a diminuir a provável vantagem de Nunes com a boa votação da direita.

Há nítida margem de melhora na periferia se considerada a eleição de 2022, quando Lula bateu Bolsonaro no cômputo geral. Sobretudo pelo fato de que, sem Marçal, a vinculação de Nunes com o ex-presidente ficará mais forte, ainda que o prefeito tente evitar o tema. O fato de o vice ser do PL e um nome a assumir a prefeitura se Nunes deixar o cargo, o que costuma ser comum para prefeitos já em segundo mandato, tende a ajudar nessa tarefa.

Além disso, o apoio de Tabata Amaral na campanha pode ajudar a diminuir a rejeição de setores médios. E os 50 mil votos no número do PT, que teoricamente deveriam ter sido dele e garantiriam uma liderança estreita no primeiro turno também podem ser recuperados.