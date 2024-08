Em resumo, o que temos: um inquérito das fake news, sob o qual está circunscrita a polêmica da vez, aberto de ofício pelo Supremo, sem pedido do Ministério Público, que tem como principal vítima a própria Corte, é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele é alvo dos principais ataques investigados no procedimento, coordena os trabalhos de investigação, faz solicitações ao TSE, do qual também era presidente, e delibera sobre os pedidos no âmbito da investigação. É ele quem define qual ataque, a ele ou ao STF, será incluído neste e no procedimento das milícias digitais. Neste último caso, seja de fraude de cartão de vacinas, a venda ilegal de joias ou tentativa de golpe de Estado. Não há qualquer movimentação ou espaço na Corte para que, uma vez que alguém seja incluído nesses procedimentos, se busque mecanismos para não estar nele. Tendo foro privilegiado ou não. Tendo relação com o núcleo da investigação ou não. Os investigados, quem sabe futuramente réus, só deixariam a mão de Moraes no caso de condenação ou absolvição, no fim do processo, ou caso o Ministério Público, comandado por um aliado do ministro, decida não denunciá-los.

Há diversos fatores que levaram a essa situação sui generis que se retroalimenta. Quanto mais Moraes acumula poderes, mais se torna alvo dos ataques de acusados em seus inquéritos e mais sua legitimidade para comandá-los fica questionada. Como exposto em mensagens nas quais seu auxiliar pede que se retire de relatórios ataques feitos a ele em detrimento de ataques feitos à Corte para não ficar tão constrangedor. Ali está, portanto, não a causa, mas o efeito do problema.

Moraes, porém, não assumiu todos esses papéis por decisão própria. Foi designado para tal pelos colegas, por ser considerado firme o suficiente para enfrentar o grupo ligado ao presidente que não tinha qualquer respeito pelos preceitos democráticos e que, sim, se pudesse, implementaria o golpe de estado que tentou. Assim, essa confusão de atribuições como as expressas nas mensagens reveladas pela Folha de S.Paulo é responsabilidade de todos os demais atores no Supremo Tribunal Federal (STF) e mesmo no entorno político que, sabendo das intenções de Jair Bolsonaro, criou um rito próprio para enfrentá-las.