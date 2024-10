A pesquisa do instituto Atlas divulgada nesta segunda, 21, mostra que os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), lideram as intenções de voto em diferentes faixas etárias do eleitorado da capital paulista. O atual prefeito, por exemplo, é o postulante preferido dos paulistanos mais velhos, enquanto o deputado federal é a principal opção dos eleitores mais novos.

Entre os entrevistados de 16 e 24 anos, 62,4% declararam que devem votar no psolista, ante 37,6% no emedebista. O índice de intenção de voto em Boulos na faixa de 25 a 34 anos foi de 53,2% e, em Nunes, de 45%.

Ricardo Nunes lidera entre mais velhos e Guilherme Boulos entre os mais jovens no segundo turno, diz pesquisa Atlas em São Paulo. Foto: Werther Santana/Estadão

Os valores são mais próximos entre os eleitores de 35 a 44 anos. Nesse caso, 52,7% disseram que votarão no candidato do PSOL, e 44,1% no postulante do MDB. A situação se inverte entre que tem de 45 a 59 anos. Em Boulos, o índice de intenção de voto é de 33,9%, enquanto Nunes acumula 59,8%. Na última faixa etária agrupada, de 60 a 100 anos, a vantagem do emedebista sobre o ex-líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) é ainda maior: 71,2% a 27,1%, respectivamente.

O instituto Atlas entrevistou 2.000 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 15 e 21 de outubro. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-02116/2024.

Nunes lidera entre eleitores homens; eleitorado feminino em São Paulo está dividido pela metade

PUBLICIDADE Ricardo Nunes também lidera entre os eleitores homens da cidade de São Paulo. 61,3% declarou voto no atual prefeito, ante 34,7% em Guilherme Boulos. Do eleitorado paulistano do gênero masculino, 3% diz votar em branco ou nulo, enquanto 1% não soube responder.

Os dois candidatos aparecem em empate técnico no eleitorado feminino da capital paulista. O atual prefeito acumula índice de intenção de voto de 49,1% entre esse público. Já o deputado federal, 48,9%. São 1,3% as eleitoras que votarão em branco ou nulo, enquanto 0,7% não soube responder. Nunes e Boulos têm, portanto, 0,2 pontos porcentuais de diferença nesse grupo.

Psolista tem vantagem entre beneficiários do Bolsa Família

Entre os eleitores que são beneficiários do Bolsa Família, programa social do governo Federal, 72,9% revela intenção de voto em Boulos, ante 27,1% em Nunes. Nenhum entrevistado deste grupo respondeu que votará em branco ou nulo, assim como há eleitores indecisos neste recorte.

Já entre quem não recebe o benefício, 59,1% afirma que deve votar em Nunes, e 37,5%, em Boulos. São 2,4% os que votarão em branco ou nulo, e 1% está indeciso.

No cenário geral, Ricardo Nunes lidera as intenções de voto dos eleitores da cidade de São Paulo, com 54,8% no segundo turno. Seu adversário, Guilherme Boulos, acumula 42,2% do eleitorado paulistano. Os votos brancos e nulos somam 2,1%. Já os entrevistados que não souberam responder, são 0,8%. Considerando apenas os votos válidos, ou seja, desconsiderando os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou que não souberam responder, o atual prefeito soma 56,5% das intenções, ante 43,5% do deputado federal.