Ministro Anderson Torres chega à casa de Jefferson; ex-deputado aguardava encontro para rendição

RIO - O ministro da Justiça, Anderson Torres, está na casa do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB), em Levy Gasparian, no sul do Estado do Rio, acompanhando a negociação para a rendição do petebista. No início da tarde, Jefferson reagiu contra quatro policiais federais que foram à sua casa para tentar cumprir uma ordem de prisão contra o ex-deputado. Ele lançou pelo menos uma granada contra os agentes. Dois deles se feriram e foram levados a um hospital em Três Rios, município vizinho a Levy Gasparian.

A defesa de Jefferson diz que ele não se entregou porque aguardava a chegada de Torres “para poder ir em segurança”. Além do ministro da Justiça, participam da negociação para convencer Jefferson a se entregar o padre Kelmon, que foi candidato a presidente pelo PTB, e o pastor Gamonar, que formou a chapa como candidato a vice. Eles convenceram Jefferson a entregar as armas à polícia.

Roberto Jefferson está em sua residência no Sul fluminense, onde cumpre prisão domiciliar desde o começo do ano Foto: Reprodução/Instagram Roberto Jefferson

Às 18h15, a negociação para que o ex-parlamentar fosse preso continuava. Embora a ocorrência seja da Policia Federal, a Polícia Militar faz um bloqueio na rua em que fica a casa de Jefferson, e dezenas de curiosos se aglomeram para acompanhar a situação.

Exaltados em protestos contra a imprensa, alguns populares empurraram um cinegrafista da TV Globo, que caiu, bateu a cabeça no chão, sofreu um ataque epilético e também precisou ser conduzido ao hospital. Os populares estão rezando e pedindo a libertação de Jefferson.

Em sua rede social, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que determinou a ida do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, ao Rio de Janeiro para acompanhar o “andamento deste lamentável episódio”. Na mesma postagem, contudo, o presidente voltou a criticar a atuação da Justiça, dizendo repudiar “a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP”.

- Determinei a ida do Ministro da Justiça ao Rio de Janeiro para acompanhar o andamento deste lamentável episódio. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 23, 2022

“Policiais federais foram à casa do alvo para cumprir ordem de prisão determinada, na data de ontem (sábado, 22), pelo STF, e durante a diligência, na manhã de hoje (domingo, 23), o alvo reagiu à abordagem da PF que se preparava para entrar na residência. Dois policiais foram atingidos por estilhaços, mas passam bem. A diligência está em andamento”, informou em nota a PF do Rio.