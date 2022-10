Rogério Marinho, do PL, é eleito senador pelo RN

Rogério Marinho, do PL, foi eleito senador pelo Rio Grande do Norte neste domingo (2). Com 100% das urnas apuradas, o candidato recebeu 708.351 votos, o que representa 41,85% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Carlos Eduardo, do PDT, com 565.235 votos. Em 2022, no entanto, o RN elege somente para uma vaga no Senado Federal.

Votos dos candidatos ao Senado no Rio Grande do Norte

Rogério Marinho (PL): 708.351 votos (41,85%)

(PL): 708.351 votos (41,85%) Carlos Eduardo (PDT): 565.235 votos (33,4%)

(PDT): 565.235 votos (33,4%) Rafael Motta (PSB): 385.275 votos (22,76%)

(PSB): 385.275 votos (22,76%) Geraldo Pinho (Podemos): 10.000 votos (0,59%)

(Podemos): 10.000 votos (0,59%) Freitas Jr. (PSOL): 6.661 votos (0,39%)

(PSOL): 6.661 votos (0,39%) Veterinária Shirlei Medeiros (DC): 5.766 votos (0,34%)

(DC): 5.766 votos (0,34%) Pastor Silvestre (PMN): 4.024 votos (0,24%)

(PMN): 4.024 votos (0,24%) Brancos : 154.485 votos (7,4%)

: 154.485 votos (7,4%) Nulos : 239.728 votos (11,49%)

: 239.728 votos (11,49%) Abstenções: 463.569 votos (18,18%)

