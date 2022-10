Fátima Bezerra, do PT, é reeleita governadora do Rio Grande do Norte

Fátima Bezerra, do PT, foi reeleita neste domingo, 2, governadora do Rio Grande do Norte para os próximos quatros anos. Ela foi reeleita com vitória no primeiro turno.

A vitória foi confirmada às 20h49. Com 99,6% das urnas apuradas, a atual governadora do RN recebeu 1.061.807 votos, o que representa 58,3% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Fabio Dantas, do Solidariedade, com 404.396 votos. O terceiro colocado, Capitão Styvenson (Podemos), somou 306.562 votos.

Fátima Bezerra, 67 anos, é natural de Nova Palmeira (PB). A governadora eleita é formada em pedagogia e foi professora da rede pública de ensino municipal de Natal. Em 2016, foi eleita deputada federal e, em 2010, conquistou a reeleição. Em 2014, elegeu-se senadora, mas deixou o cargo após vencer a disputa pelo governo potiguar em 2018.

Veja os votos para cada candidato a governador em Rio Grande do Norte:

Fátima Bezerra (PT): 1.061.807 votos (58,3%)

(PSOL): 2.430 votos (0,13%) Brancos : 95.364 votos (4,59%)

: 95.364 votos (4,59%) Nulos : 161.360 votos (7,76%)

: 161.360 votos (7,76%) Abstenções: 461.365 votos (18,17%)

