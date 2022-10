RN: veja os 24 deputais estaduais eleitos em 2022

Os eleitores do Rio Grande do Norte definiram, neste domingo, 2, os 24 deputados estaduais para representá-los na Assembleia Legislativa do Estado. O mais votado foi Wendel Lagartixa, do PL, com 88.265 votos. Ele é policial reformado e tem 45 anos. Recentemente, foi acusado de triplo homicídio pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), porém, teve a sua prisão temporária revogada na Justiça, para poder concorrer às eleições.

Veja lista dos deputados estaduais eleitos no RN

Wendel Lagartixa (PL): 88.265 votos

Ezequiel Ferreira (PSDB): 70.800 votos

Coronel Azevedo (PL): 62.607 votos

Kleber Rodrigues (PSDB): 61.074 votos

Adjuto Dias (MDB): 57.657 votos

Isolda Dantas (PT): 57.046 votos

Dr. Bernardo Amorim (PSDB): 52.505 votos

Divaneide (PT): 52.177 votos

Francisco do PT (PT): 50.499 votos

George Soares (PV): 50.037 votos

José Dias (PSDB): 49.027 votos

Dr. Keginaldo Jacome (PSDB): 47.809 votos

Gustavo Carvalho (PSDB): 46.318 votos

Tomba Farias (PSDB): 42.612 votos

Cristiane Dantas (Solidariedade): 42.035 votos

Nelter Queiroz (PSDB): 38.602 votos

Galeno Torquato (PSDB): 37.274 votos

Eudiane Macedo (PV): 36.027 votos

Ubaldo Fernandes (PSDB): 34.426 votos

Raimundo Fernandes (PSDB): 33.085 votos

Luiz Eduardo (Solidariedade): 31.871 votos

Terezinha Maia (PL): 29.440 votos

Hermano Morais (PV): 28.948 votos

Jorge Do Rosário (Avante): 28.337 votos

