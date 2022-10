Romário, do PL, é eleito senador pelo Rio de Janeiro

O ex-jogador e atual senador Romário, do PL, foi reeleito senador pelo Rio de Janeiro neste domingo (2). Com 100% das urnas apuradas, o candidato recebeu 2.384.080 votos, o que representa 29,19% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Alessandro Molon (PSB), com 1.731.774 votos. Em 2022, no entanto, o Rio de Janeiro elege somente para uma vaga no Senado Federal.

Votos dos candidatos ao Senado no Rio de Janeiro:

Romário (PL): 2.384.080 votos (29,19%)

(PL): 2.384.080 votos (29,19%) Alessandro Molon (PSB): 1.731.774 votos (21,21%)

(PSB): 1.731.774 votos (21,21%) Daniel Silveira (PTB): 1.566.328 votos (19,18%)

(PTB): 1.566.328 votos (19,18%) Clarissa (União): 1.145.379 votos (14,02%)

(União): 1.145.379 votos (14,02%) André Ceciliano (PT): 986.633 votos (12,8%)

(PT): 986.633 votos (12,8%) Cabo Daciolo (PDT): 285.035 votos (3,49%)

(PDT): 285.035 votos (3,49%) Itagiba (Avante): 18.224 votos (0,22%)

(Avante): 18.224 votos (0,22%) Bárbara Sinedino (PSTU): 18.222 votos (0,22%)

(PSTU): 18.222 votos (0,22%) Sued Haidar (PMB): 11.933 votos (0,15%)

(PMB): 11.933 votos (0,15%) Brancos : 752.822 votos (7,61%)

: 752.822 votos (7,61%) Nulos : 972.148 votos (9,83%)

: 972.148 votos (9,83%) Abstenções: 2.915.369 votos (22,76%)

